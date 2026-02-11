انتهت في الدوري المصري - إنبي (1)-(2) بيراميدز

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

إنبي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا.

تشكيل بيراميدز - حمدي أساسي ضد فريقه القديم بعد يوم من انضمامه

نهاية المباراة بفوز بيراميدز 2-1

ق 78: بطاقة حمراء لأحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 72: جوووول لصالح بيراميدز عن طريق ناصر ماهر من ضربة جزاء.

ق 70: ضربة جزاء لصالح بيراميدز بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر سقوط ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء.

ق 62: تبديلان لبيراميدز بنزول فيستون ماييلي وعودة الفاخوري بدلا من مصطفى فتحي ومروان حمدي.

ق 50: بطاقة صفراء لمصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

ق 48: جووول التعادل لإنبي عن طريق أقطاي عبد الله بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني، مستغلا كرة عرضية من علي محمود

تبديلان لإنبي مع بداية الشوط الثاني بنزول أقطاي عبد الله وحامد عبد الله بدلا من رفيق كابو ويوسف أوبابا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ق 24: جووول ناصر ماهر يسجل الأول لبيراميدز بعد تمريرة بالرأس من مروان حمدي.

ق 16: حكم الـ VAR يستدعي الحكم لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كابو ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب دون طرد.

ق 15: بطاقة صفراء لـ رفيق كابو لاعب إنبي بعد تدخل قوي ضد مهند لاشين

انطلاق المباراة

إنبي الدوري المصري بيراميدز
