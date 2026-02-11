استراحة الدوري المصري - إنبي (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.
ق 24: جووووول ناصر ماهر يسجل الأول لبيراميدز بعد تمريرة بالرأس من مروان حمدي.
ق 16: حكم الـ VAR يستدعي الحكم لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كابو ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب دون طرد.
ق 15: بطاقة صفراء لـ رفيق كابو لاعب إنبي بعد تدخل قوي ضد مهند لاشين
انطلاق المباراة
