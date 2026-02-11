استراحة الدوري المصري - إنبي (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ق 24: جووووول ناصر ماهر يسجل الأول لبيراميدز بعد تمريرة بالرأس من مروان حمدي.

ق 16: حكم الـ VAR يستدعي الحكم لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كابو ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب دون طرد.

ق 15: بطاقة صفراء لـ رفيق كابو لاعب إنبي بعد تدخل قوي ضد مهند لاشين

انطلاق المباراة