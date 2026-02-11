استراحة الدوري المصري - إنبي (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

إنبي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ق 24: جووووول ناصر ماهر يسجل الأول لبيراميدز بعد تمريرة بالرأس من مروان حمدي.

ق 16: حكم الـ VAR يستدعي الحكم لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كابو ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب دون طرد.

ق 15: بطاقة صفراء لـ رفيق كابو لاعب إنبي بعد تدخل قوي ضد مهند لاشين

انطلاق المباراة

إنبي الدوري المصري بيراميدز
