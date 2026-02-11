انتهت الدوري - الأهلي (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - الأهلي ضد الإسماعيلي

يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد خوض 14 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-----------------------

نهاية المباراة

ق85 تسديدة محمد عبد الكريم تسقط من يد محمد الشناوي لكن تتحول لركلة مرمى

ق80 مهارة فردية من بنشرقي لكن أحمد عادل عبد المنعم يتصدى

ق77 محمد شريف يهدر فرصة التسجيل وتتحول لركنية

ق74 خروج محمد هاني ومشاركة كريم فؤاد

ق70 خروج الشحات وكامويش وشكري ومشاركة محمد شريف ويوسف بلعمري ومروان عطية

ق65 هدوء مستمر في الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جوووول ياسين مرعي

ق31 جوووول بن رمضان

ق15 حسين الشحات يهدر الأول

ق6 تسديدة قوية من أليو ديانج أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي
