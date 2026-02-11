استراحة الدوري - الأهلي (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد خوض 14 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

-----------------------

نهاية الشوط الأول

ق43 جوووول ياسين مرعي

ق31 جوووول بن رمضان

ق15 حسين الشحات يهدر الأول

ق6 تسديدة قوية من أليو ديانج أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
