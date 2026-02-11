استراحة الدوري - الأهلي (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:47
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد خوض 14 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.
نهاية الشوط الأول
ق43 جوووول ياسين مرعي
ق31 جوووول بن رمضان
ق15 حسين الشحات يهدر الأول
ق6 تسديدة قوية من أليو ديانج أعلى العارضة
انطلاق المباراة
