رسالة أشرف صبحي بعد رحيله عن وزارة الشباب والرياضة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:37

كتب : FilGoal

أشرف صبحي

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق رسالة بعد رحيله عن منصبه.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وكتب أشرف صبحي عبر حسابه الرسمي:

جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بمهمة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة ويبدأ مهام عمله جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة ترشيح جوهر نبيل لمنصب وزير الشباب والرياضة

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أتقدم بكامل الشكر والتقدير للقيادة السياسية وفخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالتقدير والعرفان، في الديوان والمديريات، والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية، والأندية الرياضية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، والرياضيين. أبطال مصر والمنتخبات الرياضية والشباب المصري، الكيانات الشبابية، الاتحادات الشبابية، برلمانات الطلائع والشباب والشيوخ نماذج المحاكاة الدبلوماسية الشبابية، أصحاب المبادرات، والسادة معاوني ومساعدي الوزير، والإعلام والصحافة الرياضية".

"لكم جميعا المحبة والاحترام والتقدير، وأتمني لزميلي معالي الوزير جوهر نبيل، التوفيق والسداد لخدمة بلدنا، مصر الحبيبة".

وبدأ جوهر نبيل مهام عمله كوزير للشباب والرياضة اليوم الأربعاء.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.

