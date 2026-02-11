ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع يويفا حول النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي

أعلن ريال مدريد التوصل لاتفاق مبدئي يصب في مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية.

وأشار ريال مدريد إلى ان الاتفاق سيحترم مبدأ الجدارة الرياضية والتأكيد على استادمة الأندية على المدى الطويل وسيحل النزاعات القانونية المتعلقة ببطولة دوري السوبر الأوروبي حالما يتم إبرام الاتفاق النهائي.

وجاء البيان بالكامل كالتالي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي ريال مدريد يتوصلان إلى اتفاق يصب في مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية.

بعد أشهر من المشاورات التي جرت بهدف خدمة كرة القدم الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي ريال مدريد عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يصب في مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية، مع احترام مبدأ الجدارة الرياضية والتأكيد على استدامة الأندية على المدى الطويل وتحسين تجربة المشجعين من خلال استخدام التكنولوجيا.

وسيساهم هذا الاتفاق المبدئي أيضاً في حل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، حالما يتم إبرام اتفاق نهائي.

وكان برشلونة قد أعلن الانسحاب من البطولة خلال الأيام الماضية تاركا ريال مدريد كالنادي الوحيد المتبقي فيها.

وكان ريال مدريد قد قاد عدة أندية أوروبية لإقامة بطولة جديدة بتمويل أمريكي لمنافسة بطولة دوري أبطال أوروبا وتضم فرق الصفوة قبل تغيير نظام دوري أبطال أوروبا إلى النظام الحالي.

وكان من المفترض أن تكون عوائد بطولة السوبر ليج أكبر بكثير من عوائد دوري أبطال أوروبا.

القرار شهد اعتراضا من باقي الأندية غير المشاركة في البطولة والدوريات الأوروبية قبل أن تنسحب الأندية تباعا حتى بقاء ريال مدريد وبرشلونة يوفنتوس.

ودخلت الأندية الثلاث بقيادة ريال مدريد في نزاعات قانونية مع يويفا والاتحادات المحلية لمحاولة عدم منع إقامة البطولة.

وانسحب برشلونة ويوفنتوس خلال الفترة الماضية تاركين ريال مدريد وحيدا والذي أعلن التوصل لاتفاق مع يويفا.