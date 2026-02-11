تشكيل بيراميدز - حمدي أساسي ضد فريقه القديم بعد يوم من انضمامه
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.
ويتلقي بيراميدز مع إنبي على ملعب بتروسبورت بمباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد محمد حمدي لأول مرة بشكل أساسي بعد 24 ساعة من انضمامه للفريق.
وسيلعب حمدي ضد إنبي فريقه القديم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أحمد الشناوي.
الدفاع: أحمد عاطف "قطة" - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي.
الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر.
الهجوم: مصطفى فتحي - مروان حمدي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".
ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة والذي لعب مباراتين أكثر.
