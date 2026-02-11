تشكيل الإسماعيلي – مروان حمدي "الطبيب" يقود الهجوم أمام الأهلي
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 16:07
كتب : FilGoal
دفع طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي بـ مروان حمدي في هجوم فريقه أمام الأهلي.
مروان حمدي
النادي : الإسماعيلي
ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.
ويعتمد طارق العشري على مروان حمدي في الهجوم والذي اشتهر الموسم الماضي بارتداء زي الطبيب احتفالات بتسجيله الأهداف.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: عبد الله محمد – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى
خط الوسط: إبراهيم النجعاوي – إريك تراوري – محمد حسن – محمد عبد السميع
خط الهجوم: مروان حمدي – نادر فرج
