 تشكيل الأهلي - كامويش يقود الهجوم.. وتغييرات عديدة أمام الإسماعيلي

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ يلسين كامويش في هجوم فريقه الأساسي أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأجرى توروب عدة تغييرات في تشكيل فريقه، بمشاركة محمد شكري في مركز الظهير الأيسر.

وأيضا حسين الشحات وطاهر محمد في التشكيل الأساسي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: حسين الشحات – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد – كامويش - أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – أحمد رمضان – محمد شريف – مروان عطية – يوسف بلعمري – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – أحمد نبيل "كوكا"