مؤتمر فليك: علينا دعم أراوخو.. ومشكلة رافينيا ليست نفسية

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن غياب ماركوس راشفورد عن مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كما رأينا في التدريبات، ماركوس راشفورد غير قادر على اللعب، تلقى ضربة ولذلك يشعر بالألم ويجب أن نعتني بهذا الأمر، أعتقد أن هذه ليست أخبارا جيدة لكن في النهاية أنا أؤمن بفريقي وعندما يكون الوضع صعبا فإننا ننمو وهذا أمر ضروري أيضا لمباراة الغد".

وواصل "سنلعب ضد فريق رائع، شاهدت مباراة الكأس ضد بيتيس وكنت معجبا بطريقة لعبهم، كانت مباراة رائعة للمشاهدة ولمتابعة أسلوبهم وكيفية لعبهم، تشولو قام بعمل رائع في أتلتيكو وهذا ما أراه وأقدر كثيرا ما أشاهده".

وأكمل "لست سعيدا بوضع رافينيا ولكن في النهاية علينا أن ندير الوضع، مشكلته ليست نفسية وهذا قد يحدث خلال المباراة أو خلال الموسم وحتى الآن تعاملنا معه بشكل رائع وعلينا أن نعتني به لأنه يعطي كل شيء دائما وبشدة عالية في المباريات".

واستمر "رافينيا يشعر ببعض الإحساس في العضلة وهذا أمر طبيعي كلاعب محترف، يجب أن تعتني بجسدك وهذا الشيء الأكثر أهمية ونحن بدورنا يجب أن ندعمه وأن نراقب ذلك عن كثب وهذا ما نقوم به حاليا".

وتابع "هاتان المباراتان ستحددان من سيتأهل إلى النهائي وأعتقد أن هذا هو هدفنا وهدف أتلتيكو أيضا وعندما تتذكر الموسم الماضي كان الأمر صعبا كذلك ولعبنا الذهاب على أرضنا وكانت مباراة لا تصدق بنتيجة كبيرة، وفي النهاية نحن مستعدون لذلك ونريد التأهل".

وشدد "أنا أركز على هذه المباراة فقط ولا أفكر في ريال مدريد، أنتم تعرفون ذلك، وأعتقد أن أتلتيكو مدريد يستحق الاحترام فهو فريق رائع مع مدرب رائع وبالطبع ناد كبير، وفي النهاية هذه بطولة الكأس وتواجه فيها منافسين بهذا المستوى ولهذا نحب كرة القدم وعلى هذا المستوى قياس نفسك أمام هذا النوع من الخصوم أمر رائع".

وأردف "نعرف وضع أراوخو وعندما تطرق هو بنفسه لهذا الموضوع علنا فالجميع داخل النادي يعلم أننا يجب أن ندعمه وأن نقدم كل ما نستطيع في هذه اللحظة، هو كان وما زال قويا جدا وفتح هذا الأمر علنا يجب أن تكون قويا لأن هذا ما تدور حوله كرة القدم".

وكشف "بالنسبة لي، كوندي دائما ملتزم ومركز ونحن بشر وربما لا تكون دائما في أفضل أيامك، لكن في النهاية هو دائما يقاتل ويحاول العودة إلى مستواه وحتى داخل المباراة عندما يبدأ ربما بشكل غير جيد وأنا أقدر كثيرا ما أراه منه".

وأضاف "في هذه اللحظة أنا سعيد جدا بلامين يامال، كما قلنا هو يدير كل ما حوله بشكل جيد، سواء محيطه أو داخل الملعب فهو دائما قادر على حسم المباريات ومنح الفريق كما نقول الدفعة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، هو لا يزال شابا وعليه أن يتطور ويمكنه أن يتطور كثيرا في السنوات القادمة".

وأتم "أحترم فرق الدرجة الثانية والثالثة في بطولة الكأس، لقد قاموا بعمل رائع ولهذا قلت اسأل ريال مدريد عنهم لأنني لا أعرف ما هو المقصود، الموسم الماضي لعبنا أولا في بارباسترو ثم أعتقد كانت المباراة الثانية ضد بيتيس وبعدها فالنسيا، كان الأمر مشابها لكنه ربما أسهم كثيرا لأن النتائج كانت أسهل لنا بكثير من مباريات مثل ألباسيتي أو سانتاندير، هكذا هي الأمور، وبالنسبة لي المسألة تتعلق بالاحترام لتلك الفرق أيضا، إنها بطولة كأس وهم تأهلوا إليها ولديهم الجودة وقد أظهروا في كل مباراة أنهم قادرون على ذلك".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو مدريد، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو.