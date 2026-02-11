جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بمهمة وزير الشباب والرياضة

أدى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، جولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام مباشرة مهام عمله، حيث تفقد عدداً من القطاعات والإدارات المختلفة، واطلع على آليات سير العمل ومتابعة الملفات الجارية.

وخلال الجولة، حرص الوزير على تحية العاملين والتعرف عليهم، مؤكدًا تقديره لدورهم في دعم منظومة العمل، ومشددًا على أهمية مواصلة الأداء بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال جوهر نبيل: "أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جميع الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن استدامة التطوير داخل منظومة الشباب والرياضة".

وأضاف "سنعمل بروح الفريق الواحد، وبالتعاون الكامل مع كافة قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك جميع الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتولى جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد والأهلي السابق منصب وزير الشباب والرياضة وذلك خلال التشكيل الوزاري الجديد.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.