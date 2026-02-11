سيغيب عن مواجهة أتلتيكو.. برشلونة يعلن إصابة راشفورد

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه ماركوس راشفورد بكدمة في الركبة.

وتأتي إصابة راشفورد قبل يوم واحد من مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مما يعني غيابه عن المباراة.

وغاب راشفورد عن المران برفقة رافينيا لاعب الفريق.

ويلعب راشفورد الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد لبرشلونة.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب رياض إير.

وشارك راشفورد في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 آخرين.

وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

