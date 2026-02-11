سيغيب عن مواجهة أتلتيكو.. برشلونة يعلن إصابة راشفورد
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 14:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه ماركوس راشفورد بكدمة في الركبة.
ماركوس راشفورد
النادي : برشلونة
وتأتي إصابة راشفورد قبل يوم واحد من مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مما يعني غيابه عن المباراة.
وغاب راشفورد عن المران برفقة رافينيا لاعب الفريق.
ويلعب راشفورد الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد لبرشلونة.
ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب رياض إير.
وشارك راشفورد في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 آخرين.
وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
نرشح لكم
سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد مؤتمر فليك: علينا دعم أراوخو.. ومشكلة رافينيا ليست نفسية روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام سبورت: حمزة عبد الكريم لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة قبل شهرين.. وحل وحيد بعد خماسية باريس.. مارسيليا يعلن رحيل دي زيربي عن تدريب الفريق