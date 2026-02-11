جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة ويبدأ مهام عمله

أدى جوهر نبيل اليمين الدستورية كوزير للشباب والرياضة في الحكومة المصرية الجديدة.

وذلك خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة وتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتولى جوهر نبيل منصب وزير الشباب والرياضة خلفا لـ أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وبدأ بالفعل جوهر نبيل تأدية مهام عمله كوزير للشباب والرياضة.

وذلك بعدما تواجد في مقر الوزارة عقب تأدية اليمين.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.