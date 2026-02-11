إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند

أعلن نادي نورشيلاند وصول إبراهيم عادل للدنمارك تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لنورشيلاند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

ويستعرض FilGoal.com مباريات نورشيلاند في الأسابيع المقبلة.

كوبنهاجن ضد نورشيلاند.. السبت 14 فبراير

نورشيلاند ضد فييلي.. الجمعة 20 فبراير

فيبورج ضد نورشيلاند.. الأحد 1 مارس

وتتبقى هذه المباريات الـ4 لنورشيلاند في المرحلة الأولى من الدوري الدنماركي.

بعدها ستبدأ مباريات مجموعة المنافسة على اللقب بين الـ6 الأوائل، ومجموعة الهبوط بين الـ6 فرق الأخيرة في الجدول.

سيُنقل رصيد النقاط كاملاً للمرحلة الثانية، إذ تتنافس فرق كل مجموعة من أجل تحديد البطل والمقاعد الأوروبية أو الهبوط.