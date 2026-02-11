إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 12:42

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

أعلن نادي نورشيلاند وصول إبراهيم عادل للدنمارك تمهيدا للانضمام لتدريبات الفريق.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لنورشيلاند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

May be an image of one or more people, beard and people playing American football

أخبار متعلقة:
جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟ إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة حتى الآن في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي قد يلعب إبراهيم عادل مباراته الأولى مع نورشلاند ضد سونديرسيكي في الدوري يوم 8 فبراير المقبل.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

ويستعرض FilGoal.com مباريات نورشيلاند في الأسابيع المقبلة.

كوبنهاجن ضد نورشيلاند.. السبت 14 فبراير

نورشيلاند ضد فييلي.. الجمعة 20 فبراير

فيبورج ضد نورشيلاند.. الأحد 1 مارس

وتتبقى هذه المباريات الـ4 لنورشيلاند في المرحلة الأولى من الدوري الدنماركي.

بعدها ستبدأ مباريات مجموعة المنافسة على اللقب بين الـ6 الأوائل، ومجموعة الهبوط بين الـ6 فرق الأخيرة في الجدول.

سيُنقل رصيد النقاط كاملاً للمرحلة الثانية، إذ تتنافس فرق كل مجموعة من أجل تحديد البطل والمقاعد الأوروبية أو الهبوط.

الدنمارك نورشيلاند إبراهيم عادل
نرشح لكم
روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام سبورت: حمزة عبد الكريم لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة قبل شهرين.. وحل وحيد بعد خماسية باريس.. مارسيليا يعلن رحيل دي زيربي عن تدريب الفريق مواعيد مباريات الأربعاء 11 فبراير - مؤجلات الدوري المصري.. وليفربول ضد سندرلاند "لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام
أخر الأخبار
جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة ويبدأ مهام عمله 4 دقيقة | الكرة المصرية
روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند ساعة | الكرة الأوروبية
إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ساعة | رياضات أخرى
غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523133/إبراهيم-عادل-يصل-الدنمارك-للمشاركة-في-تدريبات-نورشيلاند