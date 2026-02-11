أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

مصطفى ياسر شكشك لاعب إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الشريعي عبر قناة النهار: "تربطني علاقة خاصة جدا مع محمود الخطيب نظرا لصداقته السابقة مع والدي وعلاقتي به لن تنتهي، وهو شخص يجبرك على التقدير والاحترام".

وأضاف "الأهلي لم يتحدث معي بشكل مباشر لضم مصطفى شكشك، ولكن كانت هناك أحاديث جانبيه والرقم الذي تم عرضه لضم اللاعب لم يكن مرضي بالنسبة لي".

غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم

وأكمل "وجدت أن الرقم المعروض لترك مصطفى شكشك للأهلي ضعيف للغاية مقارنة بمستوى اللاعب، لذلك وافقت على إعارته إلى أهلي طرابلس مقابل 500 ألف دولار وهو رقم يقترب من عرض الأهلي لشراء اللاعب".

وكان مصطفى شكشك انضم من صفوف إنبي إلى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، دون وجود بند أحقية الشراء.

