بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث أولمبياد لوس أنجلوس 2028

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وستبث بي إن سبورتس دورة الألعاب الأولمبية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حصول الشبكة أيضا على أولمبياد ميلان الشتوية ودوري الألعاب الأولمبية للشباب في عامي 2026 و2028.

أخبار متعلقة:
فرصة وجود 4 مصريين.. الكشف عن طرق التأهل لمنافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا لـ أولمبياد لوس أنجلوس قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36 تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس

وتمتد الشراكة بين بي إن سبورتس واللجنة الأولمبية الدولية لأكثر من 10 سنوات.

وقال يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية عبر موقعها: "تُعدّ الألعاب الأولمبية ذروة المنافسات الرياضية العالمية ومنصةً جامعةً للثقافات على مستوى العالم، وتسرنا مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، لنقل المنافسات الرياضية إلى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على تقديم القصص الإنسانية الملهمة التي تشكّل جوهر الحركة الأولمبية. ويعكس حصولنا على حقوق البث لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الصيفية لوس أنجلوس 2028، التزامنا طويل الأمد تجاه الرياضات الأولمبية، وجهودنا الراسخة لمواصلة الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتوفير تغطية شاملة لدعم حضورها وتعزيز أثرها الإيجابي حول العالم".

وكانت بي إن سبورتس قد ذاعت النسخ الثلاث الأخيرة بشكل حصري

بي إن سبورتس أولمبياد لوس أنجلوس 2028
نرشح لكم
اسكواش - نور الشربيني وأمينة عرفي إلى نهائي ويندي سيتي.. وصعود عسل رسالة أشرف صبحي بعد رحيله عن وزارة الشباب والرياضة خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal تنس طاولة – عمر عصر يتوج ببطولة إفريقيا للمرة السابعة تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف ترامب يهاجم عرض السوبر بول بسبب مغني من بورتوريكو ويتهمه بإهانة أمريكا
أخر الأخبار
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية 35 دقيقة | سعودي في الجول
الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 12 فبراير - أرسنال يواجه برينتفورد.. وبرشلونه ضد أتليتكو في نصف نهائي الكأس ساعة | الدوري الإسباني
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا 11 ساعة | الدوري المصري
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523130/بي-إن-سبورتس-تحصل-على-حقوق-بث-أولمبياد-لوس-أنجلوس-2028