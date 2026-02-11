بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وستبث بي إن سبورتس دورة الألعاب الأولمبية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حصول الشبكة أيضا على أولمبياد ميلان الشتوية ودوري الألعاب الأولمبية للشباب في عامي 2026 و2028.

وتمتد الشراكة بين بي إن سبورتس واللجنة الأولمبية الدولية لأكثر من 10 سنوات.

وقال يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية عبر موقعها: "تُعدّ الألعاب الأولمبية ذروة المنافسات الرياضية العالمية ومنصةً جامعةً للثقافات على مستوى العالم، وتسرنا مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، لنقل المنافسات الرياضية إلى المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على تقديم القصص الإنسانية الملهمة التي تشكّل جوهر الحركة الأولمبية. ويعكس حصولنا على حقوق البث لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 ودورة الألعاب الصيفية لوس أنجلوس 2028، التزامنا طويل الأمد تجاه الرياضات الأولمبية، وجهودنا الراسخة لمواصلة الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتوفير تغطية شاملة لدعم حضورها وتعزيز أثرها الإيجابي حول العالم".

وكانت بي إن سبورتس قد ذاعت النسخ الثلاث الأخيرة بشكل حصري