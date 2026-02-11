غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم

أعلن نادي غزل المحلة تجديد تعاقد لاعبه محمود صلاح لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

محمود صلاح النادي : غزل المحلة غزل المحلة

يأتي ذلك ضمن خطة نادي غزل المحلة في الاحتفاظ بمواهبة الشابة.

ويبلغ محمود صلاح من العمر 19 عاما ويشارك في وسط الملعب.

ولعب مع غزل المحلة 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم وسجل مرة واحدة.

كما شارك في 4 مباريات خلال بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد أيضا أحد لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2007.

وظهر محمود صلاح بمستوى جيد مع غزل المحلة في المباريات التي شارك بها مما جعل اسمه يرتبط بأكثر من نادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.