أراوخو: شعرت أنني لست بخير لعام ونصف.. وتغيرت منذ الطرد ضد تشيلسي

كشف رونالد أراوخو لاعب برشلونة عن سبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات لفترة.

وغاب أراوخو لأسباب شخصية عن الملاعب لمدة شهرين عقب طرده خلال مواجهة تشيلسي.

وقال أراوخو في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "كان هناك الكثير من التراكمات ولم أشعر أني بحالة جيدة منذ فترة طويلة وربما لأكثر من عام ونصف، الإنسان يحاول أن يكون قويا لكنني شعرت أنني لست على ما يرام على المستوى الرياضي والعائلي والشخصي، وأنا من النوع الذي يحتفظ بكل شيء لنفسه ولكنني كنت بحاجة لرفع يدي وأقول إن شيئا ما يحدث لي لأتمكن من التعافي".

وواصل "حاليا أشعر أنني بخير وبارتياح كبير وجسديا أيضا شعرت بالقوة بالطبع، في النهاية شعرت بالتعب لأنني لم ألعب لفترة طويلة كل هذه الدقائق لكن بشكل عام أنا سعيد جدا".

وأكمل "تغيرت كثيرا منذ الطرد ضد تشيلسي، لأنني تعلمت الكثير خلال هذه الفترة وأعتقد أن هذا ما كان يجب علي فعله بعد القرار الذي اتخذته والآن أشعر بالاختلاف وأنا سعيد بذلك وأستطيع الاستمتاع بما أحب فعله وهو لعب كرة القدم".

وتابع "في النهاية نحن بشر قبل أن نكون لاعبين، ليس كل شيء يتعلق بالمال وليس كل شيء بالشهرة، الإنسان يعاني أيضا بسبب الأمور التي تحدث داخل الملعب، نحن محظوظون نعم لكن هناك الإنسان والمشاعر".

وشدد "لم أفكر في الاعتزال لكن المرء يراجع الكثير من الأمور ولم أكن على طبيعتي، كنت أعلم أن شيئا ما لا يعمل بالشكل الصحيح وأن أدائي لم يكن مناسبا لما أنا قادر على فعله، لهذا السبب تتبادر إلى ذهنك تساؤلات كثيرة لكن فكرة الاعتزال لم تكن واردة".

وكشف "فليك أخذ الأمر بشكل شخصي وشعر بالحزن تجاهي، لأنه يعرف إمكانياتي وكان واضحا أنني لم أكن أقدم الأداء الذي أنا قادر عليه، منذ البداية أرسل لي رسائل يخبرني فيها أن أتعافى بهدوء وأن أهم شيء هو أن أتجاوز الأمر بشكل جيد".

وأضاف "برشلونة هو بيتي سواء النادي أو المدينة، قضيت تقريبا كل مسيرتي الاحترافية هنا وأشعر براحة كبيرة وبأن النادي والجماهير يقدرونني ولدي رغبة كبيرة في رؤية الأمور من منظور مختلف وإظهار ما أجيده وهو اللعب".

وأتم "الدوري سيكون صعبا جدا حتى النهاية، نتقدم بنقطة واحدة فقط وكل مباراة ستكون بمثابة نهائي وعلينا التعامل مع جميع المباريات بجدية كبيرة".