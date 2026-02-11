سبورت: حمزة عبد الكريم لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة قبل شهرين.. وحل وحيد

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 11:17

حمزة عبد الكريم - برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة مع فريق برشلونة الرديف في الفترة المقبلة.

وذلك بعد انتقاله إلى برشلونة قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إن التوقعات كبيرة في برشلونة بـ حمزة عبد الكريم بعدما تدرب اللاعب عدة مرات مع الفريق، لكن الأزمة كما حدث في السنوات الماضية مع لاعبين آخرين هي البيروقراطية.

وأن برشلونة لن يتمكن من الاعتماد على حمزة عبد الكريم لمدة شهرين تقريبا، وفي أحسن الظروف سيكون بعد شهر ونصف فقط كونه لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي وذلك يؤخر استخراج أوراقه الرسمية بشكل كبير جدا.

أحد الحلول المطروحة هو انضمام حمزة عبد الكريم للفريق ذو الفئة العمرية الأقل تحت 19 سنة لحين استكمال استخراج جميع أوراقه.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

