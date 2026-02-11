مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا مجال لتأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا في الكأس

أكد مصدر من اتحاد كرة القدم أن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر من المستحيل تأجيلها كما طلب الأبيض.

وطالب نادي الزمالك من اتحاد الكرة تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر في خطاب رسمي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا مجال لتأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر، أخطرنا الأبيض بموعد اللقاء يوم 5 فبراير الماضي وطلب التأجيل بعد إخطاره بـ5 أيام".

وأضاف "الزمالك لم يعترض على موعد مباراة سموحة في الدوري رغم حصول الفريق الأزرق على فترة راحة أكبر منه، كما هو الحال بالنسبة لسيراميكا".

وأكمل "بل أن الزمالك سيخوض مواجهة سموحة اليوم، بعد يومين فقط من مواجهة زيسكو الزامبي خارج مصر في دور المجموعات بالكونفيدرالية".

وشدد "من الصعب إقامة المباراة بحضور جمهور، في ظل إقامة كل المباريات في هذا الدور بنظام واحد وفقًا للائحة البطولة، من خلال تواجد 50 فرد فقط لكل ناد".

وأتم تصريحاته "المباراة ستقام في موعدها يوم 17 فبراير الجاري، جيث إن هذه هي المباراة الوحيدة المتبقية من دور الـ16".

ويواجه الزمالك خصمه سموحة يوم 11 فبراير القادم الموافق الأربعاء.

ثم يلعب الأبيض أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 15 من الشهر ذاته الموافق الأحد.

ثم بعد يومين يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الكأس، قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 20 فبراير.