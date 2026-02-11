بعد خماسية باريس.. مارسيليا يعلن رحيل دي زيربي عن تدريب الفريق

أعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق.

وأشار مارسيليا إلى أن الرحيل قد جاء بالاتفاق بين الطرفين.

ولم يكشف مارسيليا عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لدي زيربي.

وكان مارسيليا قد خسر في مباراته الأخيرة تحت قيادة دي زيربي بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا من باريس سان جيرمان.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بينما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مارسيليا لمواجهة ستراسبورج يوم السبت 14 فبراير بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.