بعد خماسية باريس.. مارسيليا يعلن رحيل دي زيربي عن تدريب الفريق

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

أعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق.

وأشار مارسيليا إلى أن الرحيل قد جاء بالاتفاق بين الطرفين.

ولم يكشف مارسيليا عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لدي زيربي.

أخبار متعلقة:
لاعب الجزائر ينضم إلى مارسيليا "تحت قيادة مدرب شجاع للغاية".. مارسيليا يستعير نوانيري من أرسنال سوبوسلاي يكشف حديثه مع صلاح قبل تسجيل هدفه أمام مارسيليا فريمبونج: قصدت تمرير الكرة لـ صلاح في هدفي أمام مارسيليا.. المهم أنها سكنت الشباك

وكان مارسيليا قد خسر في مباراته الأخيرة تحت قيادة دي زيربي بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا من باريس سان جيرمان.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بينما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مارسيليا لمواجهة ستراسبورج يوم السبت 14 فبراير بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.

أولمبيك مارسيليا روبيرتو دي زيربي
نرشح لكم
روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام سبورت: حمزة عبد الكريم لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة قبل شهرين.. وحل وحيد مواعيد مباريات الأربعاء 11 فبراير - مؤجلات الدوري المصري.. وليفربول ضد سندرلاند "لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام
أخر الأخبار
جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة ويبدأ مهام عمله 3 دقيقة | الكرة المصرية
روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند ساعة | الكرة الأوروبية
إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ساعة | رياضات أخرى
غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523124/بعد-خماسية-باريس-مارسيليا-يعلن-رحيل-دي-زيربي-عن-تدريب-الفريق