مواعيد مباريات الأربعاء 11 فبراير - مؤجلات الدوري المصري.. وليفربول ضد سندرلاند
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 10:29
كتب : FilGoal
تقام اليوم المباريات المؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير و القنوات الناقلة.
الدوري المصري
إنبي × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
المصري × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
مانشستر سيتي × فولام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أستون فيلا × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
كريستال بالاس × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
سندرلاند × ليفربول.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا 2
أركاداغ × النصر.. 3:45 مساء - بي إن سبورتس.
كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس إيطاليا
بولونيا × لاتسيو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ × لايبزج.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 2.
