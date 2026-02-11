مواعيد مباريات الأربعاء 11 فبراير - مؤجلات الدوري المصري.. وليفربول ضد سندرلاند

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 10:29

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل

تقام اليوم المباريات المؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير و القنوات الناقلة.

الدوري المصري

إنبي × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

المصري × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

مانشستر سيتي × فولام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أستون فيلا × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

سندرلاند × ليفربول.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا 2

أركاداغ × النصر.. 3:45 مساء - بي إن سبورتس.

كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

بولونيا × لاتسيو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ × لايبزج.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الأهلي الزمالك
