محمود وفا حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي.. ومعروف للزمالك وسموحة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة طاقم حكام مباريات يوم الأربعاء.

ويلتقي الأهلي أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب في تمام الخامسة مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14.

ويدير المباراة محمود وفا حكما للساحة ويعاونه محمد عاطف الزناري، ومحمد محمود لطفي، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود الدسوقي، ويعاونه إسلام أبو العطا.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

كما يستضيف الزمالك منافسه سموحة الثامنة مساء الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

ويدير المباراة محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام طه، وخالد حسين، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 28 نقطة متساويا مع بيراميدز ثالث الدوري بفارق الأهداف.

أما سموحة فيحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

