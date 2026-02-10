كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

يارا أسامة - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

حقق فريقا الأهلي وسبورتنج الفوز في منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وتمكن الأهلي من الفوز على فريق نيو جيزة بنتيجة 99-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة، بينما استعاد سبورتنج نغمة الانتصارات سريعًا بالفوز على الصيد بنتيجة 64-49، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الصيد.

وفي الجولة ذاتها، تغلب مصر للتأمين على سموحة بنتيجة 62-59، قبل أن تُختتم الجولة بفوز الجزيرة على هليوبوليس بنتيجة 73-70.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويُشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

