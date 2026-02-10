دياب: لا يخطر على أي عاقل إلغاء الدوري.. وطلب حسام حسن مشروع

نفى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ما تردد عن تفكير الرابطة واتحاد الكرة في إلغاء الدوري هذا الموسم.

وأشارت تقارير إلى تفكير اتحاد الكرة ورابطة الأندية في إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت قبل تجهيز منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم يخطر على بال أي شخص ولا يخطر على أي عاقل إلغاء الدوري."

كما نفى وجود أي دراسة لإلغاء الهبوط هذا الموسم "عندما اجتمعنا الموسم الماضي وقررنا إلغاء الدوري، كنا واضحين بأن هذا القرار لديه أضرار وسنتداركها على مدار 3 مواسم للعودة لعدد الفرق الطبيعي، ولا يوجد نية لإلغاء الهبوط."

وقررت الرابطة إلغاء الهبوط الموسم الماضي وإقامة الموسم الحالي بمشاركة 21 فريقا.

ويهبط الموسم الحالي 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليقام دوري الموسم القادم بمشاركة 20 فريقا.

وأضاف "بعض ما يتردد هو عكس ما نعمل عليه، وهدفنا كان واضح من بداية الموسم هو دوري منتظم وتوفير كافة طلبات المنتخب."

وأكمل "الدوري المصري قوي وتصنيفه في الاتحاد الدولي عالي جدا، ونعمل على مشروع دمج الأندية الخاصة مع الجماهيرية."

وعن طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، بسبب خوضه 6 مباريات في 15 يوما، قال دياب "عندما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباريات الأندية بيراميدز والزمالك والمصري يوم 14 فبراير بدلا من 15، فقررنا تقديم المباريات للأندية الثلاثة لتقام يوم 11 فبراير بدلا من 12، وهو ما حدث مع الأهلي في مواجهة البنك الأهلي، واللائحة واضحة في هذا الشأن."

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك أمام سموحة يوم الخميس، قبل أم يتم تعديل موعد المباراة لتقام يوم الأربعاء.

يذكر أن رابطة الأندية مسؤولة عن تنظيم بطولة الدوري، فيما يتولى اتحاد الكرة مسؤولية تنظيم بطولة الكأس.

وشدد "العلاقة على ما يرام مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة."

وأتم حديثه عن طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالحصول على أسبوع إضافي في إطار الاستعداد لكأس العالم، رد "طلب حسام حسن مشروع، ومحل دراسة، ونحن كرابطة مع اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، منتظرين قرعة المرحلة الثانية لتحديد الأيام التي طلبها حسام حسن بالتحديد."