إبراهيم حسن: لم نطلب إلغاء الدوري.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

نفى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن يكون الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن طلب إلغاء الدوري من أجل الاستعداد لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: "نتابع كل لاعبي منتخب مصر سواء في الدوري المصري أو المحترفين ونطمئن عليهم جميعا".

وأضاف "لدينا خبرات كبيرة وتاريخ طويل وسبق وتعاملنا في كل المواقف، ونوفر للاعبين كل شيء من أجل إراحتهم وبالتالي لا يوجد أي مشاكل".

وأكمل "كل لاعب يعرف جيدا دوره في منتخب مصر ويؤديه بكل حب وتفهم والتزام كامل".

وواصل "علاقتنا مع هاني أبو ريدة أكثر من رائعة، أنا وحسام نعمل بطريقة لنكمل بها بعضنا البعض، وهو متفوق في النواحي الفنية وأنا أعجب بطريقته جدا وليس لأنه شقيقي".

وشدد "أحمد دياب من اليوم الأول لنا في منتخب مصر وهو يدعمنا وأشكره على التنسيق المستمر الذي جعل معسكر المنتخب ناجح ومثمر".

واستطرد "بالنسبة لي مباراة بنين كانت أصعب مواجهة لمصر في كأس الأمم الإفريقية نظرا لرغبة منتخب بنين في تحقيق المفاجأة".

وأكد "لم نتحدث إطلاقا عن فكرة إلغاء الدوري المصري، نستمع فقط لما يقال ونتعجب منه لأنه حديث غير منطقي".

وتعجب قائلا: "كيف نلغي الدوري الآن والأندية تشارك في بطولات إفريقيا وكيف سينضم اللاعبين لمنتخب مصر وهم لا يشاركون بشكل منتظم مع أنديتهم".

ثم واصل "إمام عاشور بداخله طفل، هل يوجد شخص ما من فترة إلى أخرى يخبره بمعلومات خاطئة تجعله يخرج عن تركيزه؟".

وشدد "أنا حزين على إمام عاشور لأننا جميعا بذلنا الكثير من الجهد حتى يعود إلى هذا المستوى الرائع".

وتابع "إمام سيحصل على كل الأشياء الجيدة وهو يشارك وسيلقى الدعم من الجميع، ولكن إذا لم يفعل ذلك سيعود إلى نقطة الصفر".

ووجه له نصيحة قائلا: "أتمنى أن يراجع إمام عاشور نفسه سريعا حتى يعود لأن أمامه الكثير من الالتزامات في الأهلي ومنتخب مصر، ويجب أن يعتذر إمام لجماهير الأهلي ولناديه وأن يركز فقط في كرة القدم حتى يعود للتألق من جديد".

وأتم تصريحاته "لم نتواصل مع إمام عاشور لأن موقفه حساس جدا وكنا ننتظر أن تنتهي أزمته مع الأهلي حتى يعود للمشاركة من جديد".

