قائمة الزمالك - غياب آدم كايد وعواد.. وعودة 3 لاعبين استعدادا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز.

ويدخل الزمالك معسكرا معلقا بالإسماعيلية لخوض المباراتين.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس مباراتي الزمالك في الدوري والكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه سموحة يوم الأربعاء، في الأسبوع الـ14، فيما يلتقي بعدها أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الزمالك غياب آدم كايد لإصابته بشد في السمانة، ومحمد عواد لأسباب فنية.

كما يغيب الكيني باروش أوشينج لإصابته بشد في الخلفية.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح وعمر جابر، ومحمود بنتايك وضم محمد عبد الفتاح حارس فريق الشباب.

وأتت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك - أحمد فتوح - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"- يوسف وائل - محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا - شيكو بانزا - أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يحل سموحة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وتقام مباراة الزمالك أمام سموحة يوم الأحد 15 فبراير على استاد هيئة قناة السويس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل ضمان الصعود.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة بشرط خسارة المصري أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة في الوقت ذاته.