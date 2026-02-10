قائمة بيراميدز - تواجد حمدي بعد ساعات من انضمامه.. وعودة ماييلي أمام إنبي

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة إنبي في الأسبوع الـ12 من الدوري.

ويلتقي الفريقان على ملعب بتروسبورت الخامسة مساء الأربعاء.

وتواجد محمد حمدي ظهير أيسر الفريق المنضم حديثا من إنبي في قائمة الفريق بعد ساعات من انضمامه.

كما عاد لقائمة الفريق فيستون ماييلي، ودودو الجباس، وشريف إكرامي، ويوسف أوباما بعد غيابهم عن رحلة إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز.

فيما استمر غياب علي جبر، وأحمد سامي.

وأتت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي

الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكه - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - عودة الفاخوري - باسكال فيري

الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.