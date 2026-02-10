بعد العودة صباحا من جنوب إفريقيا.. المصري يتدرب مساء لمواجهة دجلة اليوم التالي

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

مران فريق المصري

خاض فريق المصري مرانه الجماعي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء في الدوري المصري.

ويلعب المصري غدا الأربعاء، ضد وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري.

وكان المصري عاد صباح اليوم الثلاثاء أيضا من جنوب إفريقيا بعد مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر المصري من كايزر تشيفز بهدفين لهدف في الجولة الخامسة لدور المجموعات في الكونفدرالية.

وبعد أن يلتقي المصري مع وادي دجلة في الدوري، سيلعب في الجولة الأخيرة من المجموعات ضد زيسكو الزامبي.

ويحتاج المصري للفوز على زيسكو من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية.

ويحتل المصري المركز الثالث في المجموعة 7 خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط، والزمالك صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط.

أما في الدوري يحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

