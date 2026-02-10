لامين يامال: أعيش حياة عادية وأتمنى الاختفاء ليوم واحد

أكد لامين يامال نجم برشلونة أنه يعيش حياته بشكل طبيعي بعيدًا عن ضغوط النجومية، رغم التألق الكبير الذي يقدمه مع برشلونة داخل الملعب وخارجه، مشددًا على أنه يحاول الاستمتاع بكونه شابًا في الثامنة عشرة من عمره مثل أي شخص آخر.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وقال لامين في تصريحات لشبكة ESPN: "أفعل ما يفعله أي شاب عمره 18 عامًا، أكون مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب بلايستيشن، أخرج للتنزه، أشياء عادية مثل أي شاب، وهذا الأسلوب يساعدني على الابتعاد عن الضغط الإعلامي والتركيز الزائد".

وأضاف "أحاول أن أعيش حياتي مع أصدقائي، ولا أركز فقط على كرة القدم، لا أبقى طوال الوقت منشغلًا بالمباريات أو أشاهد فيديوهات للظهير الذي سأواجهه، لا أفعل ذلك لأن التوازن بين الحياة الشخصية وكرة القدم هو سر هدوئي داخل وخارج الملعب".

وواصل "أحاول الاستمتاع بكل يوم، وعندما أكون داخل الملعب أقدم أقصى ما لدي، لكن بمجرد الخروج أريد أن أنفصل تمامًا عن كرة القدم، أرغب في عيش حياة طبيعية قدر الإمكان وأعرف أن شهرتي ستمنعني من أكون شخصيا عاديا بالكامل".

وجاوب على سؤال إذا استطعت الاختفاء لمدة يوم واحد ماذا ستفعل؟: "سأذهب أولًا لتناول الإفطار في مكان مفتوح، ثم ألعب مباراة كرة قدم في أحد الحدائق، ربما في ملعب روكافوندا، وبعدها أخرج بالدراجة أو مع أصدقائي، سأفعل أشياء طبيعية".

وأردف "عندما كنت صغيرًا لم تكن لدينا القدرة على شراء بلايستيشن، كنا نلعب في فناء المدرسة بكروت بوكيمون التي كان سعرها يورو واحد".

واعترف بمحاولاته لتعلم الطبخ قائلا: "تركت الطبخ لأنه ليس مناسبًا لي وكنت سيئًا جدًا. أقصى شيء أستطيع فعله هو تحضير الدجاج المقلي مع بطاطس".

وأتم تصريحاته عن حلمه في كرة القدم قائلا: "حلمي هو حلم كل الشعب الإسباني، وهو الفوز كأس العالم".