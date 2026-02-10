لامين يامال: أعيش حياة عادية وأتمنى الاختفاء ليوم واحد

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أكد لامين يامال نجم برشلونة أنه يعيش حياته بشكل طبيعي بعيدًا عن ضغوط النجومية، رغم التألق الكبير الذي يقدمه مع برشلونة داخل الملعب وخارجه، مشددًا على أنه يحاول الاستمتاع بكونه شابًا في الثامنة عشرة من عمره مثل أي شخص آخر.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال لامين في تصريحات لشبكة ESPN: "أفعل ما يفعله أي شاب عمره 18 عامًا، أكون مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب بلايستيشن، أخرج للتنزه، أشياء عادية مثل أي شاب، وهذا الأسلوب يساعدني على الابتعاد عن الضغط الإعلامي والتركيز الزائد".

وأضاف "أحاول أن أعيش حياتي مع أصدقائي، ولا أركز فقط على كرة القدم، لا أبقى طوال الوقت منشغلًا بالمباريات أو أشاهد فيديوهات للظهير الذي سأواجهه، لا أفعل ذلك لأن التوازن بين الحياة الشخصية وكرة القدم هو سر هدوئي داخل وخارج الملعب".

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة جلاسنر: ماتيتا لا يحتاج إلى جراحة.. وسيقدم أفضل ما لديه عند العودة

وواصل "أحاول الاستمتاع بكل يوم، وعندما أكون داخل الملعب أقدم أقصى ما لدي، لكن بمجرد الخروج أريد أن أنفصل تمامًا عن كرة القدم، أرغب في عيش حياة طبيعية قدر الإمكان وأعرف أن شهرتي ستمنعني من أكون شخصيا عاديا بالكامل".

وجاوب على سؤال إذا استطعت الاختفاء لمدة يوم واحد ماذا ستفعل؟: "سأذهب أولًا لتناول الإفطار في مكان مفتوح، ثم ألعب مباراة كرة قدم في أحد الحدائق، ربما في ملعب روكافوندا، وبعدها أخرج بالدراجة أو مع أصدقائي، سأفعل أشياء طبيعية".

وأردف "عندما كنت صغيرًا لم تكن لدينا القدرة على شراء بلايستيشن، كنا نلعب في فناء المدرسة بكروت بوكيمون التي كان سعرها يورو واحد".

واعترف بمحاولاته لتعلم الطبخ قائلا: "تركت الطبخ لأنه ليس مناسبًا لي وكنت سيئًا جدًا. أقصى شيء أستطيع فعله هو تحضير الدجاج المقلي مع بطاطس".

وأتم تصريحاته عن حلمه في كرة القدم قائلا: "حلمي هو حلم كل الشعب الإسباني، وهو الفوز كأس العالم".

برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال
نرشح لكم
لابورتا يودع لاعبي برشلونة.. "سأفتقدكم وأتمنى أن أعود في مارس" القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير مدرب نيجيريا: أحلم أن أكون أول إفريقي يقود ريال مدريد تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد لابورتا يتقدم باستقالته من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات الجديدة خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع راسينج سانتاندير لانتقال بلال عطية شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد سبورت: برشلونة رفض عرضا متأخرا من جالاتاسراي لضم بيرنال
أخر الأخبار
إيقاف محلل أداء صندوانز لتسريب معلومات عن الفريق 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. إنقاذ رائع 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(0) ليدز.. جوووول جواو بيدرو 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد العودة صباحا من جنوب إفريقيا.. المصري يتدرب مساء لمواجهة دجلة اليوم التالي ساعة | الدوري المصري
لامين يامال: أعيش حياة عادية وأتمنى الاختفاء ليوم واحد ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات أمام وست هام.. ومبومو يقود الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ديسابر يرفض تدريب الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523110/لامين-يامال-أعيش-حياة-عادية-وأتمنى-الاختفاء-ليوم-واحد