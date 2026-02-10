جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة

تولى جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد والأهلي السابق منصب وزير الشباب والرياضة وذلك خلال التشكيل الوزاري الجديد.

ومن المقرر أن يحلف الوزراء اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية غدا الأربعاء.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.