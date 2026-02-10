بيان من الإسماعيلي لتوضيح آخر تطورات الأوضاع المالية للنادي

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 20:13

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا يوضح خلاله الوضع المالي الحالي للدراويش، في ظل الأزمات المالية الكثيرة التي تطارد النادي.

وأوضح الإسماعيلي أنه تم سداد القسط الأخير من غرامة اللاعب السابق للفريق كارميلو.

وأيضا صرف رواتب العاملين في النادي، وفتح باب التقدم لعضويات النادي.

وأيضا استمرار العمل في المفاوضات مع المستثمر الجديد الذي سيتولى إدارة كرة القدم في النادي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

اجتمعت اللجنة المعينة اليوم الموافق 10 فبراير بمقر النادي الإسماعيلي وتم اتخاذ عدة قرارات أهمها:

توجيه الشكر والتقدير للجنة إدارة النادي السابقة على فترة عملها.

الاستمرار في المفاوضات مع المستثمر بما يحقق النفع لنشاط قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي.

التحرك في كافة المسارات التي تساعد في تنمية الموارد للنادي.

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة وعضوية باقي أعضاء اللجنة.

صرف مرتبات العاملين بعد انتهاء اعتماد التوقيعات الجديدة بالبنك بعد أقصى حد وقد تم تجديد تعاقدات العاملين بالنادي.

اعتماد سداد القسط الأخير من غرامة اللاعب كريميلو.

تقرر استقبال طلبات العضويات الجديدة بمقر النادي مع النظر في طلبات رد العضوية مع سداد كافة المتأخرات.

يدعو عشاق وجماهير النادي الإسماعيلي العريق للاصطفاف خلف فريق النادي والتواجد خلفه بكل قوة ودعم، فهم دائماً السند والداعم الأساسي الذي لم ولن يتخلى عن الفريق.

تم الموافقة على تعيين السيد / علي السعيد مستشاراً للجنة المعينة اعتباراً من تاريخ اليوم.

