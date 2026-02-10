الزمالك يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 20:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

طالب نادي الزمالك من اتحاد الكرة تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر في خطاب رسمي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطالب خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 لكأس مصر".

"وأكد الزمالك في خطابه على ضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض عدد 6 مباريات في 15 يوماً، في حين يحصل فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يومًا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وبالتالي سيعلب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء بدون جماهيره".

"وأوضح الزمالك في خطابه أن موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصرًا".

"وأشار الزمالك في خطابه إلى حرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة بدون وجه حق".

"وشدد النادي على المطالبة بتأجيل المباراة إلى موعد آخر مع تمسك الزمالك بحقوقه فيما يتعلق بهذا الشأن".

ويواجه الزمالك خصمه سموحة يوم 11 فبراير القادم الموافق الأربعاء.

ثم يلعب الأبيض أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 15 من الشهر ذاته الموافق الأحد.

ثم بعد يومين يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الكأس، قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 20 فبراير.

الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا
