فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة

كشف موقع فوت ميركاتو عن تفاصيل مفاوضات انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي.

وأضاف الموقع "وكيل محمد صلاح يجري محادثات مع نادي اتحاد جدة تمهيدا لانتقاله إلى الدوري السعودي."

وأكمل "صلاح بات أكثر انفتاحا إلى الرحيل، رغم انحسار أزمته مع ليفربول، إلا أنها تركت بصمتها."

وتابع فوت ميركاتو "موسم ليفربول السيئ وتراجع أداء صلاح بلغا ذروتهما في أزمة كبيرة في ديسمبر الماضي عندما انتقد علنًا مدربه لإبقائه على مقاعد البدلاء، ومنذ تلك اللحظة، بدأ التفكير جديًا في رحيله، قبل أن تُشكّل بطولة كأس الأمم الأفريقية استراحةً مُرحّبة للجميع. عاد صلاح مبتسمًا، واستعاد مكانه في التشكيلة الأساسية."

وأشار الموقع إلى رضا جميع الأطراف من خطوة انتقال صلاح "انتقال صلاح إلى السعودي قد يرضي جميع الأطراف، حيث سيحصل ليفربول على رسوم انتقال، وسيكون لصلاح القرار النهائي بشأن الصفقة."

وخسر الاتحاد السعودي نجميه الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى الهلال، ونجولو كانتي الذي انتقل إلى فنربخشة التركي.

وينتهي تعاقد فابينيو لاعب وسط الفريق، يونيو المقبل.

وارتبط اسم موسى ديابي بالانتقال إلى إنتر الإيطالي.

ويحتاج الاتحاد إلى عقد صفقات كبيرة من أجل العودة للمنافسة من جديد.

وسبق أن لعب أحمد حجازي، وعماد متعب، وحسني عبد ربه، وإسلام الشاطر، ومحمود عبد المنعم "كهربا" بقميص اتحاد جدة السعودي.