في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الأهلي أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - تريزيجيه

يستمر غياب أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن فريقه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في مواجهة الإسماعيلي.

تريزيجيه

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وغاب زيزو عن مباراة الأهلي الماضية أمام شبيبة القبائل بسبب الإصابة، وأيضا سيغيب محمود حسن "تريزيجيه" الذي تعرض للإصابة أمام شبيبة القبائل.

قائمة سموحة – أمادي وحسام أشرف يقودان الموج الأزرق ضد الزمالك قائمة الأهلي - تواجد بلعمري وكامويش لمواجهة الإسماعيلي.. وغياب تريزيجيه وعيد

بالإضافة إلى الثلاثي أحمد عيد للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وهادي رياض لأسباب فنية، وإمام عاشور للعقوبة.

ويكشف لكم FilGoal.com عن غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي.

تريزيجيه – إصابة

زيزو – إصابة

هادي رياض – أسباب فنية

أحمد عيد – إيقاف

إمام عاشور – عقوبة

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري تريزيجيه
