في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الأهلي أمام الإسماعيلي

يستمر غياب أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن فريقه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في مواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وغاب زيزو عن مباراة الأهلي الماضية أمام شبيبة القبائل بسبب الإصابة، وأيضا سيغيب محمود حسن "تريزيجيه" الذي تعرض للإصابة أمام شبيبة القبائل.

بالإضافة إلى الثلاثي أحمد عيد للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وهادي رياض لأسباب فنية، وإمام عاشور للعقوبة.

ويكشف لكم FilGoal.com عن غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي.

تريزيجيه – إصابة

زيزو – إصابة

هادي رياض – أسباب فنية

أحمد عيد – إيقاف

إمام عاشور – عقوبة

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.