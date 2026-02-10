قائمة سموحة – أمادي وحسام أشرف يقودان الموج الأزرق ضد الزمالك

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة قائمة فريقه لملاقاة الزمالك غدا الأربعاء في الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على الزمالك في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سموحة الذي يأتي خامسا ولكن للفارس الأبيض لقاء أقل.

فيما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب بـ35 نقطة من 16 مباراة خاضها.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان- أحمد ميهوب- حسين تيمور

في الدفاع: عمرو السيسي- عماد فتحي- الحبيب أحمد- أحمد فوزي- سمير فكري- خالد الغندور- سامادو- محمد مكرونة- هشام بلحة

في الوسط: هشام حافظ- محمد دبش- محمد رجب- ميدو مصطفى- عبد الرحمن عامر- يوسف عفيفي

في الهجوم: صامويل أمادي- عبده يحيى- أحمد إيهاب- حسام أشرف