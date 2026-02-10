قائمة سموحة – أمادي وحسام أشرف يقودان الموج الأزرق ضد الزمالك
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 19:18
كتب : FilGoal
أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة قائمة فريقه لملاقاة الزمالك غدا الأربعاء في الدوري المصري.
ويحل سموحة ضيفا على الزمالك في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سموحة الذي يأتي خامسا ولكن للفارس الأبيض لقاء أقل.
فيما يتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب بـ35 نقطة من 16 مباراة خاضها.
وجاءت قائمة سموحة كالتالي:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان- أحمد ميهوب- حسين تيمور
في الدفاع: عمرو السيسي- عماد فتحي- الحبيب أحمد- أحمد فوزي- سمير فكري- خالد الغندور- سامادو- محمد مكرونة- هشام بلحة
في الوسط: هشام حافظ- محمد دبش- محمد رجب- ميدو مصطفى- عبد الرحمن عامر- يوسف عفيفي
في الهجوم: صامويل أمادي- عبده يحيى- أحمد إيهاب- حسام أشرف
نرشح لكم
بيان من الإسماعيلي لتوضيح آخر تطورات الأوضاع المالية للنادي الزمالك يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الأهلي أمام الإسماعيلي خامس الصفقات الشتوية.. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي قائمة الأهلي - تواجد بلعمري وكامويش لمواجهة الإسماعيلي.. وغياب تريزيجيه وعيد ترشيح جوهر نبيل لمنصب وزير الشباب والرياضة مصدر من الزمالك لـ في الجول: محمد إبراهيم يحترف كرة القدم فقط والتصريحات المنسوبة له غير صحيحة أبو ريدة: دراسة إلغاء الدوري؟ أول مرة أسمع الكلام ده
أخر الأخبار
جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة 22 دقيقة | الكرة المصرية