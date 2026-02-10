خامس الصفقات الشتوية.. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 19:15

كتب : بسام أبو بكر

محمد حمدي لاعب إنبي

أعلن نادي بيراميدز ضم محمد حمدي ظهير أيسر إنبي رسميا، في آخر صفقات الفريق الشتوية.

وكشف إنبي عن خامس صفقاته الشتوية "في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل العناصر والمواهب، أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادما من صفوف نادي إنبي ليكون خامس الصفقات الشتوية للنادي تحضيرا للمشاركات القادمة محليا وقاريا."

وضم بيراميدز خلال انتقالات ينايرعودة الفاخوري، وحامد حمدان، وباسكال فيري، وعماد ميهوب.

واختار بيراميدز دعم مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد حمدي مع منتخب مصر بالرباط الصليبي في كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل أن بيراميدز قد وضع 3 خيارات لتدعيم مركز الظهير الأيسر وهم محمد حمدي لاعب إنبي وتوفيق محمد لاعب بتروجت وعبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي.

وبدأ حمدي مسيرته في نادي إنبي.

ولعب محمد حمدي على سبيل الإعارة في الزمالك في صيف 2024 لمدة سنة.

ويبلغ حمدي من العمر 22 عاما ولعب 11 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف دون الصناعة.

وشارك حمدي لمدة 486 دقيقة.

وتدرج محمد حمدي مع جميع المنتخبات الوطنية من الناشئين والشباب وحتى المنتخب الأول ولعب 3 مباريات دولية.

إنبي محمد حمدي الدوري بيراميدز
