"الحريف وصل".. الكرمة العراقي يقدم أحمد عبد القادر

قدم نادي الكرمة العراقي صفقته الجديدة، أحمد عبد القادر، بعد ضمه من النادي الأهلي خلال انتقالات يناير.

ونشر حساب الكرمة الرسمي على "إنستجرام" فيديو تحت عنوان الحريف وصل.

وكشف نادي الكرمة العراقي عن ضم أحمد عبد القادر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مع وجود بند في التعاقد يشير إلى ضرورة إخطار الأهلي أولا في حالة رغبة نادي الكرمة في بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وتوصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بنود عقده لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل الكرمة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 34 نقطة بعد مرور 17 جولة بفارق 3 نقاط عن القوة الجوية متصدر الترتيب.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 190 دقيقة في جميع المسابقات خلال 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

