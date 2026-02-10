قائمة الأهلي - تواجد بلعمري وكامويش لمواجهة الإسماعيلي.. وغياب تريزيجيه وعيد

أعلن يس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب.

وشهدت القائمة غياب أحمد عيد بسبب تراكم البطاقات، ومحمود تريزيجيه للإصابة.

كما يستمر غياب أحمد سيد زيزو للإصابة، وإمام عاشور بسبب العقوبة الموقعة عليه.

وضمت القائمة 21 لاعبا في القائمة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - ياسين مرعي - عمرو الجزار - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - يوسف بلعمري

الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

الهجوم: يلسين كامويش - محمد شريف - مروان عثمان

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.