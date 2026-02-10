أبو ريدة: مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة المنتخب للمونديال.. ووفد يسافر إلى أمريكا

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن نيته عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وأوضح أبو ريدة في تصريحات في لقائه مع الصحفيين بمقر اتحاد الكرة: "سيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان عن خطة المنتخب استعدادا لكأس العالم."

كما أشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن وفدا سيسافر إلى الولايات المتحدة يوم 3 مارس القادم لحضور ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادا لكأس العالم.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك كأس العالم المقرر أن يقام خلال الفترة من يونيو إلى 19 يوليو 2026،

ويشارك في كأس العالم 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ بعدما كانت النسخ السابقة تقام بمشاركة 32 فريقا.

وتشارك مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ بعد نسخ 1934، و1990 في إيطاليا، ونسخة 2018 في روسيا.