أعلن هشام بدوي رئيس مجلس النواب ترشيح جوهر نبيل لمنصب وزير الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك لخلافة أشرف صبحي في التشكيل الوزاري الجديد.

ومن المقرر أن يحلف الوزراء اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية غدا الأربعاء.

وكشف هشام بدوي رئيس مجلس النواب "ترشيح جوهر نبيل لمنصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد".

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.

