مصدر من الزمالك لـ في الجول: محمد إبراهيم يحترف كرة القدم فقط والتصريحات المنسوبة له غير صحيحة

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 16:23

كتب : إبراهيم رمضان

محمد إبراهيم - حسن علي - الزمالك - المصري

نفى مصدر من داخل نادي الزمالك التصريحات المنسوبة لمحمد إبراهيم بشأن عمله بمهنة أخرى بجانب كرة القدم.

ويشغل إبراهيم صاحب الـ 21 عاما مركز الظهير الأيمن، وشارك مؤخرا بشكل أساسي تحت قيادة معتمد جمال.

وانتشرت تصريحات منسوبة للاعب الزمالك الشاب حول عمله في مطعم بجانب كرة القدم من أجل تدبير الأموال.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "محمد إبراهيم لاعب الزمالك الشاب يحترف كرة القدم فقط ولا يعمل بأي مهنة أخرى كما يشاع".

وتابع "الصورة المنتشرة للاعب كانت في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه منذ فترة طويلة".

وشدد "التصريحات المنسوبة له غير صحيحة إذ أنه لم يدل بأي تصريحات سواء لقناة الزمالك أو لأي قناة أخرى".

وشارك إبراهيم لأول مرة بقميص الزمالك في الدوري أمام بتروجت وتم استبداله في الدقيقة 57 بسبب الإجهاد.

كما تم قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية رفقة خماسي فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الجاري.

إجمالا خاض إبراهيم حتى الآن بقميص الفريق الأول 9 مباريات بعدد دقائق 587 دقيقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إبراهيم سيمدد تعاقده موسمين إضافيين لينتهي في 2029-30.

وكان تعاقد إبراهيم ينتهي في صيف 2028 لكنه بعد التوقيع على العقد الجديد سيستمر بقميص الأبيض حتى 2030.

