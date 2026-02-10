كرة طائرة - انقلاب حافلة فريق الاتحاد السكندري تحت 15 عاما

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تعرض فريق الاتحاد السكندري للكرة الطائرة تحت 15 عاما لحادث سير.

وكان الفريق في طريقه لمواجهة وادي دجلة بمدينة السادس من أكتوبر قبل أن تنقلب حافلته.

وتعرض أكثر من لاعب بالفريق للإصابة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة الطائرة بيان تمنى خلاله الشفاء لجميع المصابين.

وشدد خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري على تقديم الدعم اللازم وعلى متابعة حالة المصابين بالمستشفى لتوفير كافة التسهيلات حتى يتماثل الجميع للشفاء.

وكان فريق تحت 15 عاما قد شارك في دوري المرتبط للكرة الطائرة والذي يشارك فيه فريق الناشئين والفريق الأول لكل نادي.

ولم يصل الاتحاد السكندري للدور النهائي في دوري المرتبط.

وعلى جانب آخر يلعب الاتحاد السكندري بالمجموعة الأولى من دوري المحترفين برفقة الأهلي وسموحة وسبورتنج وهليوليدو وهليوبوليس والقناة.

الاتحاد السكندري كرة طائرة
