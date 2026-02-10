بمشاركة أستون فيلا.. زد يستضيف النسخة الثالثة من بطولة الناشئين بتواجد 6 أندية

ينظم نادي زد النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري.

وتجمع البطولة بين أندية محلية ودولية في نسختها الثالثة، حيث يشارك في المنافسات فريق زد المصري إلى جانب خمسة أندية من مختلف أنحاء العالم، وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، وسماك إف سي الغاني، وإستوريل البرتغالي.

وتقام البطولة بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق مباريات أمام جميع الفرق المشاركة على مدار خمس جولات، على أن يتم تتويج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، وهو ما يضمن أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة ويتيح للاعبين فرصة صقل قدراتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الحادي عشر من فبراير بمواجهة قوية بين زد إف سي المصري وأستون فيلا الإنجليزي في الساعة الرابعة عصرًا، تليها مباراة بين آسيك وفيسيل كوبي في الخامسة والنصف، بينما يلتقي إستوريل مع سماك إف سي في السابعة مساءً.

وبمناسبة انطلاق البطولة، شدد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضى، أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية النادي طويلة المدى لتطوير قطاع الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وأشار زاهر إلى أن النسخة الثالثة من البطولة تأتي بعد النجاح الكبير للنسختين الأولى والثانية، لتؤكد التزام النادي بالاستثمار المستدام في تطوير المواهب الشابة وتوفير منصات تنافسية دولية للاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وتؤكد النجاحات التي حققها اللاعبون المشاركون في البطولة على فعاليتها ومصداقيتها في تطوير المواهب الشابة، فمن بينهم إسماعيل كا، الذي وقّع أول عقد احترافي في مسيرته وتم اختياره ضمن قائمة فينورد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتياجو رومانو، لاعب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، الذي واصل مسيرته الاحترافية ليوقّع مع إنتر هذا الموسم، بالإضافة إلى شاكيل فان بيرسي، المعروف مع نادي فينورد.