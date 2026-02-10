أبو ريدة: دراسة إلغاء الدوري؟ أول مرة أسمع الكلام ده

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 15:35

كتب : محمد مصطفى

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

نفى هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن طرح فكرة إلغاء الدوري الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إلى تفكير اتحاد الكرة ورابطة الأندية في إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت قبل تجهيز منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وقال هاني أبو ريدة في لقائه مع الصحفيين بمقر اتحاد الكرة: "أول مرة أسمع ما يقال عن دراسة اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلغاء الدوري".

وأقيمت 17 جولة من الدوري المصري حتى الآن ويختتم الدور الأول من الدوري بخوض 20 مباراة.

ويتم تقسيم الدور الثاني من مجموعتين إذ يتنافس أصحاب أول 7 مراكز على لقب الدوري.

بينما من المركز الثامن إلى 21 يتنافسون على الهبوط.

وتقام المباريات المؤجلة من الجولة 14 مساء غدا الأربعاء بجانب مواجهة إنبي ضد بيراميدز والمؤجلة من الجولة 12.

وجاءت مباريات يوم الأربعاء كالآتي:

الأهلي × الإسماعيلي - 5 مساء

إنبي × بيراميدز - 5 مساء

الزمالك × سموحة - 8 مساء

المصري × وادي دجلة - 8 مساء

