السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين طاقم تحكيم سوداني لمباراته ضد كايزر تشيفز.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت 14 فبراير في الجولة السادسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب هيئة قناة السويس.

ويقود محمود علي محمود المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد.

ويتواجد عمرو إسماعيل كحكم رابع في المباراة.

وسبق أن قاد محمود علي 10 مباريات للفرق المصرية خلال مسيرته وحققت خلالها الفرق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادلين وهزيمتين.

ولم يسبق لمحمود إدارة أي مباراة للزمالك خلال مسيرته.

وكان الزمالك قد خسر من زيسكو يونانايتد في الجولة الخامسة بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه بالكونفدرالية برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن كايزر تشيفز صاحب الصدارة ونقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.