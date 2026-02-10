الشرق الأوسط: الجاهزية البدنية تحسم عودة رونالدو أمام الفتح

انتظم كريستيانو رونالدو في تدريبات فريق النصر تمهيدا للعودة إلى المباريات الرسمية.

رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن جاهزية رونالدو للعودة للمشاركة في المباريات من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيعود للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة الفتح يوم السبت المقبل 14 فبراير بالدوري السعودي.

وغاب رونالدو عن مواجهتي الرياض واتحاد جدة على الترتيب في الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن رونالدو سيشارك أمام الفتح حال جاهزيته من الناحية البدنية.

كما يستعد النصر لمواجهة فريق أركاداج من تركمنستان في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وشدد التقرير على استقرار النصر على غياب رونالدو أمام أركاداج التركمستاني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وستكون عودة رونالدو مقتصرة على المنافسات المحلية فقط وفقا للبرنامج الفني المعد له.

صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 22 مباراة، وتمكن من تسجيل 18 هدفاً وصناعة 3 أهداف.