كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 13:50

كتب : عمرو نبيل

توقيع مصطفى شكشك لـ أهلي طرابلس

أعلن نادي أهلي طرابلس تعاقده مع مصطفى شكشك لاعب نادي إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لأهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.

ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
تمهيدا للانضمام إلى أهلي طرابلس.. إنبي يعلن رحيل مصطفى شكشك خبر في الجول - في انتظار البطاقة الدولية.. إنبي يضم الإيفواري سانوجو لتعويض رحيل شكشك خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي مصدر من إنبي لـ في الجول: طلبنا مليون و500 ألف دولار لانتقال شكشك إلى أهلي طرابلس

وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.

إنبي أهلي طرابلس مصطفى شكشك
نرشح لكم
أبو زهرة: لم يتم مناقشة إلغاء الدوري والأمر غير مطروح وغير مقبول المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور الأهلي يعود للتدريبات الجماعية.. ومحاضرة من توروب مع اللاعبين رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول "من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا خبر في الجول - خزينة الأهلي تنتعش بقسط من صفقة انتقال وسام أبو علي بعد حادث سقوط المصعد.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات فريق الشباب
أخر الأخبار
السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز 14 دقيقة | الكرة المصرية
الشرق الأوسط: الجاهزية البدنية تحسم عودة رونالدو أمام الفتح 44 دقيقة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
أبو زهرة: لم يتم مناقشة إلغاء الدوري والأمر غير مطروح وغير مقبول 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري لا يزال في الملعب.. لدغة لويس سواريز القاتلة تهدي سبورتنج لشبونة التعادل مع بورتو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: نابولي يحصل على 5.5 مليون يورو بعد تفعيل بند شراء سيميوني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523085/كما-كشف-في-الجول-أهلي-طرابلس-يتعاقد-مع-مصطفى-شكشك