كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك

أعلن نادي أهلي طرابلس تعاقده مع مصطفى شكشك لاعب نادي إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لأهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.

ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.