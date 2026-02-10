كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 13:50
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي أهلي طرابلس تعاقده مع مصطفى شكشك لاعب نادي إنبي.
مصطفى ياسر شكشك
النادي : إنبي
وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لأهلي طرابلس الذي يقوده حسام البدري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون جنيه.
ويسعى أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري لتعزيز صفوف الفريق بعد تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي.
وسبق أن ارتبط اسم شكشك بالانتقال للأهلي في يناير الجاري.
ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.
وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.
وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.
نرشح لكم
أبو زهرة: لم يتم مناقشة إلغاء الدوري والأمر غير مطروح وغير مقبول المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور الأهلي يعود للتدريبات الجماعية.. ومحاضرة من توروب مع اللاعبين رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول "من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا خبر في الجول - خزينة الأهلي تنتعش بقسط من صفقة انتقال وسام أبو علي بعد حادث سقوط المصعد.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات فريق الشباب