أبو زهرة: لم يتم مناقشة إلغاء الدوري والأمر غير مطروح وغير مقبول

نفى مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن طرح فكرة إلغاء الدوري الموسم الجاري.

وشدد أبو زهرة أنه لم يتم مناقشة الأمر من الأساس كما أنه من غير المقبول إلغاء مسابقة الدوري.

وقال مصطفى أبو زهرة عبر قناة سي بي سي: "الحديث عن إلغاء الدوري المصري (هزار) وأمر غير صحيح ولم يتم مناقشته من الأساس".

وشدد "إلغاء الدوري أمر غير وارد أو مطروح في بلد كبيرة بحجم مصر".

وتابع أبو زهرة "هناك حقوق ورعايات وأندية ولاعبين والتزامات تعاقدية، فلماذا يكون هناك تفكير في إلغاء الدوري من الأساس هل عادت جائحة كورونا من جديد؟".

واختتم أبو زهرة تصريحاته "اتحاد الكرة ورابطة الأندية على قلب رجل واحد، نحن نعمل من أجل البلد وليس لأنفسنا".

وأقيمت 17 جولة من الدوري المصري حتى الآن ويختتم الدور الأول من الدوري بخوض 20 مباراة.

ويتم تقسيم الدور الثاني من مجموعتين إذ يتنافس أصحاب أول 7 مراكز على لقب الدوري.

بينما من المركز الثامن إلى 21 يتنافسون على الهبوط.