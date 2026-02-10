الدوري لا يزال في الملعب.. لدغة لويس سواريز القاتلة تهدي سبورتنج لشبونة التعادل مع بورتو

تعادل بورتو مع سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب دراجاو بالجولة 21 من الدوري البرتغالي.

المباراة كانت فرصة لبورتو للانفراد بفارق أكبر في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

تقدم بورتو بالهدف الأول عن طريق سيكو فوفانا يتشدسدة من داخل منطقة الجزاء بمتابعة لكرة تصدى لها الدفاع.

واتجهت المباراة لفوز بورتو ولكن الدقائق الأخيرة كان لها رأي آخر حينما أضاف الحكم 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع حصل سبورتنج لشبونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على فرانشيسكو مورا لاعب بورتو.

لويس سواريز هداف الدوري هو من سدد ركلة جزاء والتي تصدى لها ديوجو كوستا حارس بورتو بنجاح قبل أن يتابعها سواريز في الشباك ليدرك هدف التعادل للضيوف.

التعادل رفع رصيد بورتو للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن سبورتنج صاحب الـ 52 نقطة، بينما قلص بنفيكا صاحب المركز الثالث الفارق إلى 7 نقاط مع بورتو المتصدر.