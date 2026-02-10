الدوري لا يزال في الملعب.. لدغة لويس سواريز القاتلة تهدي سبورتنج لشبونة التعادل مع بورتو

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

لويس سواريز لاعب سبورتنج لشبونة

تعادل بورتو مع سبورتنج لشبونة بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب دراجاو بالجولة 21 من الدوري البرتغالي.

المباراة كانت فرصة لبورتو للانفراد بفارق أكبر في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

تقدم بورتو بالهدف الأول عن طريق سيكو فوفانا يتشدسدة من داخل منطقة الجزاء بمتابعة لكرة تصدى لها الدفاع.

أخبار متعلقة:
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا لتعويض رحيل جيوكيريس.. سبورتنج لشبونة يعلن ضم لويس سواريز ذا أثليتك: أرسنال اتفق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع جيوكيريس

واتجهت المباراة لفوز بورتو ولكن الدقائق الأخيرة كان لها رأي آخر حينما أضاف الحكم 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع حصل سبورتنج لشبونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على فرانشيسكو مورا لاعب بورتو.

لويس سواريز هداف الدوري هو من سدد ركلة جزاء والتي تصدى لها ديوجو كوستا حارس بورتو بنجاح قبل أن يتابعها سواريز في الشباك ليدرك هدف التعادل للضيوف.

التعادل رفع رصيد بورتو للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن سبورتنج صاحب الـ 52 نقطة، بينما قلص بنفيكا صاحب المركز الثالث الفارق إلى 7 نقاط مع بورتو المتصدر.

بورتو سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي
نرشح لكم
تقرير: نابولي يحصل على 5.5 مليون يورو بعد تفعيل بند شراء سيميوني كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش الأولى في إفريقيا.. بوروسيا دورتموند يعلن افتتاح أكاديميته بغانا
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبو زهرة: لم يتم مناقشة إلغاء الدوري والأمر غير مطروح وغير مقبول ساعة | الدوري المصري
الدوري لا يزال في الملعب.. لدغة لويس سواريز القاتلة تهدي سبورتنج لشبونة التعادل مع بورتو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: نابولي يحصل على 5.5 مليون يورو بعد تفعيل بند شراء سيميوني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي 3 ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523082/الدوري-لا-يزال-في-الملعب-لدغة-لويس-سواريز-القاتلة-تهدي-سبورتنج-لشبونة-التعادل-مع-بورتو